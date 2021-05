Desde la Policía de Corrientes, se aclaró que “nadie podrá estar en la calle a menos que se trate de una situación de emergencia”. El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía coordinaron el trabajo que realizarán las fuerzas de seguridad de la provincia para hacer cumplir las medidas dispuestas por el gobernador Valdés ante el avance de la pandemia en esta segunda ola de Covid19. Las restricciones alcanzan a once ciudades correntinas y se extenderán hasta el 31 de mayo. La Policía de Corrientes hará cumplir las medidas dispuestas por el gobernador que entrarán en vigencia desde este jueves 20 de mayo y se extenderá hasta el 31 de mayo, inclusive.

Se controlará que desde las 7:00 y hasta las 21:00 no haya personas incumpliendo los protocolos sanitarios en lugares públicos. Las actividades de caminata y ciclismo se podrán realizar individualmente, ya que no se permitirán las actividades grupales. A partir de las 21:00, no podrá permanecer ninguna persona en los lugares de esparcimiento público (plazas, parques y paseos). Desde este horario, los efectivos de la Policía pedirán amablemente a los vecinos que se retiren a sus domicilios.

Las personas que estén dentro del grupo de los trabajadores esenciales deberán circular con su carnet o identificación. No obstante, desde la hora cero y hasta las 7:00 de la mañana, nadie podrá estar en la calle a menos que se trate de una situación de emergencia. La Policía recuerda que ante cualquier eventualidad de seguridad la población debe comunicarse al 911. Allí, se atienden con premura los acontecimientos que sucedan en cualquier punto de la ciudad. En el interior deben marcar el 101. Al resto de la comunidad se solicita colaboración para que entre todos podamos hacer que este periodo complicado pase lo más rápido posible.

HISOPADO NEGATIVO

Los retenes de acceso a la provincia ubicados en el Puente Interprovincial Manuel Belgrano; el Aeropuerto Internacional Fernando Piragine Niveyro; Guayquiraró; Sauce; Paso Tuna; Mocoretá; Colonia Liebig; Vichadero y Santa Tecla pedirán hisopado negativo, certificado de recuperado y/o constancia de vacunación. Las ciudades que se encuentran en fase 2 y 3 son las siguientes: Goya y Mercedes (fase 2); Capital, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Mocoretá, Juan Pujol, Santa Rosa y Esquina (fase 3).

Radio LT7