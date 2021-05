Nación comienza a pagar con aumento la Tarjeta Alimentar que ahora alcanza a niños y niñas hasta los 14 años. El pago se iniciará este jueves 27 de mayo. Con la ampliación a niñas, niños y jóvenes hasta de 14 años, las madres recibirán la acreditación del beneficio en la cuenta de AHU. Cada titular cobrará $6.000 por un hijo/a, $9.000 para quienes tienen dos hijos/as y $12.000 para quien tiene tres o más chicos hasta de 14 años. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informó que desde este mes el pago de la Tarjeta Alimentar amplía su cobertura: de niños y niñas hasta los 6 años aumenta su rango de cobertura hasta 14 años que reciben la AUH, embarazadas a partir del tercer mes que reciben AUH, personas con discapacidad que reciben AUH y madres con más de 7 hijos.

Quienes no cuenten con el plástico -como es el caso de titulares de Corrientes- se les depositará automáticamente en sus cuentas de la Asignación Universal por Hijo (AUH) lo que percibirán por cada chico o chica hasta los 14 años. Esa acreditación se iniciará este jueves 27 de mayo y los montos a percibir son:

• $6.000 para la madre de un chico hasta los 14 años

• $9.000 para quien tiene dos hijos/as hasta los 14 años

• $12.000 para quien tiene tres o más chicos de hasta 14 años.

Con relación a quienes no poseen el plástico de la Tarjeta Alimentar y que este mes empezarán a cobrar el importe (madres y familiares a cargo de niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años), el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo explicó que “no tienen que realizar ningún trámite específico” para recibir el beneficio porque “automáticamente todas las madres con chicos hasta los 14 años que tienen la Asignación entran en el sistema”.

AMPLIACIÓN DE BENEFICIO

Sobre la ampliación del universo de beneficiarios, anunciada en la última reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, las transferencias para comprar alimentos pasarán a beneficiar a casi 4 millones de chicos hasta los 14 años inclusive, cuando hasta el mes pasado alcanzaban a 1.900.000 niños de hasta 6 años.

En Corrientes la medida sin la ampliación alcanzaba a 55.458 titulares de la Tarjeta Alimentar y 99.600 niños, niñas y embarazadas. Con la ampliación hasta los 14 años y personas con discapacidad, en Corrientes la cantidad de beneficiarios/as desde este mes más que se duplicará.

https://bit.ly/3hRMdez