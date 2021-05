Ocurrió alrededor de las 19:00 del miércoles en Goya. Una joven fue víctima de un brutal ataque a trompadas por parte de un delincuente, en el barrio 432 viviendas en la zona norte de Goya. La mujer sufrió lesiones en la nariz, labios y mentón, producto de la agresión. “El malviviente era de contextura obesa, vestía buzo gris con capucha, con franjas rojas al costado de la manga y llevaba una mochila”, relató la joven víctima de los golpes. La joven explicó que el delincuente se movilizaba en una motocicleta Yamaha YBR negra y le robó una cartera que contenía importante documentación y un teléfono celular.

Así quedo el rostro de una joven que fue atacada a trompadas por motochorro, ocurrió en Goya, ella no se resistió, igual la golpeo, quedo tirada en el suelo lesionada. “Ningún vecino me ayudo, a gente pasaba y solo me miraba”, relato la víctima. https://t.co/1paPR2nk2S pic.twitter.com/j0UY2a4laV

