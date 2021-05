Su contrato vencerá el 30 de junio. Lionel Messi decidirá después de la Copa América su continuidad en Barcelona. El capitán del seleccionado argentino quiere conocer primero el proyecto deportivo del club y qué fichajes efectuará para la próxima temporada. Messi decidirá sobre su continuidad en el Barcelona después de la Copa América en la que participará con el seleccionado argentino, según especulan en el club catalán.

El crack rosarino quedará con el pase en su poder el miércoles 30 de junio y, por estas semanas, la prioridad absoluta del Barcelona es resolver su situación, según publicó el diario Mundo Deportivo.

Messi mantuvo una extensa conversación con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, después que ganara las elecciones en marzo de este año, y se comprometió a “escuchar una oferta azulgrana“, resaltó Mundo Deportivo. Un sondeo organizado por el diario deportivo catalán reveló que un 65% de los hinchas confía que Messi continuará en el club y 35% cree que se marchará. En esa reunión con Laporta, el capitán del seleccionado argentino dejó claro que “priorizará el proyecto deportivo”, un punto a tener en cuenta ya que el Barcelona no gana la Liga de Campeones desde 2015, en La Liga de España lleva dos temporadas sin lograr títulos y tan solo conquistó en los últimos tiempos la Copa del Rey, el mes pasado. En los medios catalanes no descartan que Messi “se tome su tiempo para decidir su futuro” incluso hasta después de la Copa América que se jugará entre el 11 de junio y el 10 de julio próximos. “Si su prioridad es el proyecto deportivo será muy importante para Messi saber a quién contrata el club y quién se va. Y todo lo que espera Leo no pasará en una semana. Por lo pronto, la dirigencia se ha movido para atraer a Sergio Kun Agüero, amigo de Messi, añadió el periódico catalán.

Télam