El intendente Diego Caram confirmó que “desde el viernes 14 de mayo la ciudad de Mercedes libera todos sus accesos”. Justificó la medida indicando que “hoy la trazabilidad no la buscamos en gente que viene de afuera, sino en la que está adentro de la ciudad”, en alusión a la transmisión comunitaria. Sostuvo que “veníamos con el Comité de Crisis analizando esta posibilidad porque hoy los controles que se hicieron en su momento cuando se desató todo lo el Coronavirus, tenían la finalidad de buscar la trazabilidad de posibles contagiados que ingresen a la ciudad para aislarlos y pero eso ya no se usa más porque hoy el Covid está en la ciudad de Mercedes, en localidades aledañas y en toda la provincia”.

Caram indicó que “incluso, si uno viene a Corrientes e ingresa por Mocoretá u otro lugar lo puede hacer tranquilamente; entonces con el hospital Las Mercedes, con la Sociedad Rural, con la Asociación de Comercio, con fuerzas de seguridad, vimos que estos controles no eran necesarios que estábamos utilizando para ello recursos que lo podemos usar para otros procedimientos, y resolvimos levantar todo los controles a la ciudad”. Explicó que “también esta decisión se tomó considerando que impedíamos a la gente de populosos barrios como el Centenario, Pompeya o el Mercedita, por ejemplo, ingresar directo a las escuelas obligándolos a hacer largos trayectos, así que lo consensuamos y desde este viernes 14 los accesos estarán todos liberados”.

TESTEOS

Aclaró que “además de esta liberación, se resolvió con el Hospital Las Mercedes que a aquellas empresas que salen de la ciudad por algún viaje o servicio afuera, vamos a hisopar a su personal una vez a la semana a modo de monitoreo y control para tomar las precauciones necesarias”.