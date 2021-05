Tras la prórroga de las medidas restrictivas, los miembros de la Asociación de Gimnasios y simpatizantes de los gimnasios convocan para este lunes a marchar por las calles de la Capital. Luego de conocerse que la fase 3 seguirá por una semana más en Corrientes, miembros de la Asociación de Gimnasios convocaron a una marcha en reclamo por la reapertura de la actividad. La concentración se hará en Costanera Sur y recorrerá hacia el Municipio y Casa de Gobierno. El malestar es por la continuidad de las medidas restrictivas obligan al cierre de los gimnasios hizo que los miembros de la Asociación que los nuclea tomen la decisión de marchar. “Vamos a pedir que se reanude la actividad física siguiendo los protocolos establecidos. No hubo contagios dentro de los gimnasios y son fundamentales para la salud física y mental en este tiempo tan difícil”, dijeron desde radio Dos los referentes de la entidad. Agregaron que “hay gente que debe realizar tratamientos de rehabilitación y no puede hacerlo al no haber gimnasios habilitados; sin mencionar la difícil situación económica y sanitaria que nos obliga a cerrar constantemente”.