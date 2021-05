En un bombazo deportivo, Manchester United le mandó un mensaje muy picante a Boca Juniors tras un gol de Cavani. El uruguayo renovó contrato hasta 2022 y sus chances de llegar al Xeneize este año se esfumaron. Riquelme dijo: “Si Dios quiere ya jugará con nosotros”. Que el delantero Edinson Cavani estuvo cerca de jugar en Boca a partir de junio es verdad. Lo reconoció el uruguayo y lo confirmó hasta Juan Román Riquelme, vicepresidente del club. La idea de buscar un centrodelantero de experiencia llegó hasta Inglaterra, donde hoy juega el futbolista. El Matador será padre los próximos meses y en algún momento, en la intimidad familiar, se discutió la posibilidad de regresar a Sudamérica para que el hijo naciera en Uruguay. Como siempre se mostró interesado en el Xeneize, Román no dudó en llamarlo.

Sin embargo Cavani pasó un muy buen año deportivo en Manchester United y demostró que, a los 34 años, se encuentra en un excelente estado físico y futbolístico. Por eso decidió firmar un nuevo contrato hasta junio de 2022 para intentar ganar algún título con su club.

Parecía caso cerrado. Pero Riquelme, tras la victoria del último domingo ante River, soltó una bomba inesperada: “Si Dios quiere, creo que el año que viene va a estar con nosotros acá. Lo único que le tengo que decir es que cuando jugamos en la Bombonera, la cancha se viene abajo y se mueve”. El mismo Cavani días atrás, dijo que no le cerraba las puertas al Xeneize.

Al Manchester United no le gustó mucho esta disputa. El club tardó en convencer al uruguayo y eso fue por culpa de Boca. Por eso hoy se “vengó” con una picante publicación en sus redes sociales en español. Los Red Devils empataron 1 a 1 con Fulham y para destacar el gran gol de Cavani lanzaron un mensaje directo para el club argentino: “En la Boca de todos en Old Trafford”. Un inocente juego de palabras para chicanear al Xeneize.

Por qué Cavani no le cerró las puertas a Boca

El uruguayo habló la semana pasada, tras su renovación con el United: “Lo de Boca fue una chance que estuvo arriba de la mesa. Siempre fue todo muy claro. Román no me llamó cuando llegué a Manchester para decirme ‘venite’. Se comunicó conmigo desde la época en que yo estaba en París, o sea que hace ya unos añitos que tengo contacto con él y no para decirme ‘tenés que venirte’, ‘venite para acá’, sino para estar en contacto, para felicitarme, para ponerse a las órdenes, para reconocerme cosas que como futbolista a él le parece que son muy buenas y le gustan. He tenido charlas con él, pero las cosas siempre han estado muy claras entre él y yo”, dijo a 2 en Punta, un programa uruguayo.

¿Y EL FUTURO?

“Nunca la cerré por lo menos. Habría que preguntarles a ellos si la puerta de Boca está abierta. De mi parte, yo he demostrado y he comentado mis sentimientos. Hoy, igualmente la realidad es esta, estoy acá y estoy feliz”, dijo.

