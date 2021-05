Para ahorrar, dejaron sin oxígeno a un paciente entubado. Una confusa situación se vivió hace un mes y medio atrás en el Hospital María Auxiliadora de Saladas. Ocurrió el 21 de abril cuando durante una operación quirúrgica la provisión central de oxígeno se interrumpió totalmente. La persona intervenida estaba entubada y sedada farmacológicamente. Merced a un equipo auxiliar se pudo evitar un episodio luctuoso. Irresponsablemente el encargado del cierre y la apertura del suministro, no sería empleado de planta del nosocomio y, menos aún, con las capacidades técnicas suficientes para operar el equipamiento. Aunque lo más insólito, pasó por las razones del procedimiento: era para ahorrar el vital elemento que no se consigue. Había otros pacientes oxigenados al momento del episodio. Aseguran que el corte fue por orden superior. Un médico formuló una acusación. Hay versiones que los hijos de este facultativo fueron amenazados por la máxima autoridad del Hospital ante la denuncia de su padre. La justicia a más de 40 días del incidente, todavía no inició ninguna investigación.