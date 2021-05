Comercialización de hisopados. El negocio de la venta de vacunas anticovid, no era el único que realizaría el enfermero Guillermo Barrios qué, con el paupérrimo sueldo de Trabajador de la Salud, ostenta un Toyota Hilux de más de 4 millones de pesos. Hoy está detenido por comercializar dosis de Sputnik a $9.000 y Sinopharm a $8.000. Se habla de más 110 vacunas robadas. Hay una línea de investigación direccionada a la comercialización de test de hisopado para detectar el virus del Covid19.

Barrios era el único encargado de llevarlos desde Corrientes hasta Esquina, con remanentes que no eran registrados en las planillas oficiales. Alguien le facilitaba. El negocio del que participan otros cómplices, se realizaba en el acceso a la provincia, en el Puesto de Control de Guayquiraró. Estaba destinado a aquellas personas que, por apuro y desconocimiento, y también por problemas de conexión, no accedían a la página de Rentas de la Provincia para solicitar el permiso y abonar el hisopado obligatorio de ingreso a Corrientes. El ticket tenía un valor de casi $5 mil pesos. Los muchachos le hacían un precio más accesible: $3 mil, y le entregaban un comprobante ilegal. Fueron cientos y cientos de viajeros que llegaron en sus automóviles. Saquen la cuenta.