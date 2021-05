EE.UU. por ahora solo amagó. La Organización Mundial de la Salud reclamó que las naciones más ricas no vacunen a los jóvenes contra el coronavirus y donen esas dosis al sistema Covax. El director general del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que es entendible que quieran vacunar a sus niños y adolescentes, pero son grupos de menores riesgos, instando a que reconsideren la medida.

En los países de ingresos bajos y medianos bajos, ayudados por COVAX, la inmunización no ha sido suficiente, ni siquiera para los trabajadores de la salud.

EE.UU. autorizó la aplicación a chicos de entre doce y quince años. Se les colocará la Pfizer.

El presidente norteamericano Joe Biden amagó en abril donar casi 50 millones de dosis de AstraZeneca que tiene en stock y que no las van a usar. Hasta el momento la promesa no se cumplió, y se hubieran podido evitar miles de muertes alrededor del mundo durante todo este tiempo.