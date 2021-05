‘Tortu’ no pudo frenar la caída de Oklahoma ante Sacramento. El alero Gabriel Deck tuvo anoche su mejor actuación desde la llegada a la NBA, pero no resultó suficiente para detener la caída de Oklahoma City Thunder en manos de Sacramento Kings por 103-99 como local, en otra jornada de la liga norteamericana de básquetbol. El santiagueño marcó 16 puntos, tomó tres rebotes y dio tres asistencias en solo 16 minutos. Deck se colocó así como el segundo argentino con mejor registro ofensivo en solamente cuatro partidos, por debajo de Andrés Nocioni (17 unidades) con Chicago Bulls y por encima del tetracampeón de la NBA, Emanuel Ginóbili (11), con San Antonio Spurs, y Pablo Prigioni (11) con New Yorks Knicks.

El mismo Ginóbili tuiteó: “16 pts en 11′. ¡Está como loco!”. Y en la misma red social lo siguió Nocioni: “Sorprende el nivel de confianza y tranquilidad con que está jugando estos partidos ‘Tortu’ Deck. Tiene personalidad, carácter, va al frente. Siempre. Me encanta”.

Oklahoma City Thunder (21 victorias y 44 derrotas), eliminado de los playoffs, se enfrentará el jueves a Golden State Warriors, actualmente octavo en la Conferencia Oeste.