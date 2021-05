El informe de Focus Market estima que en Mayo la inflación tampoco bajaría de su nivel actual debido al aumento en los servicios públicos. Focus Market publicó los resultados de su último informe donde analizó la evolución de precios de Abril 2020 vs Abril 2021 de diversos productos. Estudió la variación porcentual de precios del mismo período y la variación porcentual de precios del mes de Marzo 2021 respecto Abril 2021. Quedó evidenciado que las categoría que más aumentaron en el período de Marzo 2021 vs Abril 2021 fueron: vinos Bajo y PP +12,5%, Dulce de leche +12,1%, Condimentos +8,9%, Salchichas +8,6%, Mayonesa +8,5%, Leche +8,1%, Pastas frescas +7,8%, Te +7,6%, Nuggets +7,4%, y Manteca +7,0%. El Gobierno define esta semana el “Plan Otoño” para bajar la inflación.

“Frente a una inflación que desacelera en su nivel general de precios en el mes de Abril para el caso de los Alimentos sigue al alza en 4,5% con una inflación interanual superior al 50%. El efecto control de precios a través del programa Precios Máximos permitió oportunamente mantener el nivel de precios de categorías básicas de productos sin embargo al liberarse en forma paulatina comienzan a tener el precio que les permite a las empresas recuperar la rentabilidad e incrementar la producción pero que comienza a marcar un recalentamiento en góndola luego de más de 1 año de haber participado muchos productos de ese programa”, expresó Damián Di Pace director de la Consultora Focus Market.

Las categorías de productos que más aumentaron en forma interanual de Abril 2020 vs Abril 2021 son: Snacks +92,2%, Vinos Bajo y PP +65,2%, Tapas de Empanadas +63,3%, Aceite +61,7%, Nuggets +47,9%, Jugos líquidos +46,4%, Té +46,3%, Pastas frescas +45,2%, Agua Saborizada sin gas +44,1%, y Conserva +43,9%.

Inflación: las expectativas para los próximos 12 meses ya superan el 50%

La nota llamativa de este informe es la baja de precio promedio ponderado de algunas categorías en el mes de Abril 2021: Arroz -14,5%, Queso rallado -11,4%, Harina -5,2%, Puré -5,1%, Agua Saborizada con gas -2,7%, Pañales -2,1%, Toallas femeninas -1,9%, Cervezas -1,7%, Caldos -1,0% y Pre mezclas -1,0%.

“Las perspectivas para el mes de Mayo son de una inflación que no podría bajar de su nivel actual por el aumento de servicios públicos como luz y gas a los que se suman los privados como telefonía, prepagas. En el caso de la nafta también se llevará un nuevo aumento con impacto de segunda ronda en el factor distribución sobre el precio de los bienes. En el caso del aumento de la energía tiene incidencia también en el costo de producción de bienes. En el primer cuatrimestre la inflación cierra con un 17% y ya supera en más del 50% la meta del 29% del año que preveía el ministro de economía”, explicó Damián Di Pace de la consultora Focus Market.

Perfil.com