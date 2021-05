Alan Díaz, el arquero de River que, hasta hace poco, atajaba penales por plata en Villa Oculta. El joven arquero de 21 años tuvo su debut soñado en la cancha de Boca Juniors y su actuación le valió los elogios de compañeros y rivales. En La Bombonera, en partido decisivo por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, Alan Díaz tuvo su gran oportunidad. El quinto arquero del plantel, que aún no había debutado en Reserva, tuvo que ocupar el arco Millonario en un contexto atípico, y su actuación no sólo le valió los elogios del DT Marcelo Gallardo, sino también de Carlos Tévez.

Este novato arquero, que hasta el domingo era un completo desconocido para el periodismo deportivo y para los hinchas de River, y que ni siquiera ha firmado su primer contrato, ya tenía experiencia bajo los tres palos, y no precisamente la que adquirió en los entrenamientos. Hasta hace poco, Leo, como lo conocen los suyos, solía ser un habitual de los campeonatos que se jugaban en Villa Oculta. Brillaba para “Los Wachos del Primero”. Y un video que en las últimas horas compartió el periodista Santiago Marocchi queda en claro que lo del domingo no fue casualidad ni suerte de principiante. En las imágenes, el joven de 21 años ataja un penal clave que desata el festejo de todos los presentes, ubicados al costado de la cancha, que se abalanzan sobre el arquero que hoy está en boca de todos.

En las próximas semanas, a la gran oportunidad de su vida podrían sucederla grandes momentos. Por estas horas, River va a la Conmebol para pedir que habiliten al joven arquero para atajar en la próxima fecha de la Copa Libertadores; mientras tanto, la dirigencia ya estaría preparando el primer contrato del futbolista.