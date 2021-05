Siguen las pachangas. No hay medidas de confinamiento y de restricciones que alcancen. La policía tuvo que desarticular otra fiesta clandestina. Ocurrió en un domicilio cercano a Ruta 12. Allí de demoraron a alrededor de 20 asistentes al evento. Además, tuvieron que ser identificadas 45 personas por circular en la vía pública en el horario no permitido de 00:00 a 7:00 de la mañana, dispuesto en fase 3 en la ciudad de Corrientes.

El municipio clausuró un bar, que los fines de semana oficiaba de boliche bailable, y que fuera alertado por Noticias Taragüí días atrás. El resto de nombre “La República”, ubicado por Rivadavia entre España y Santa Fe, funcionaba dentro de una carpa y sin habilitación comercial. No contaba con elementos antincendios, entre ellos matafuego. Habría más personas contagiadas por la fiesta de casamiento del hijo de una alta funcionaria del Poder Judicial donde hubo más de 150 invitados. Hasta el jueves, eran una docena de infectados, entre ellos el cura de la ceremonia. Ahora ese número de infectados ya se superó.