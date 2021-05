Se podrá entrenar hasta las 21:00, con distanciamiento social y sin compartir los elementos. La municipalidad confirmó que desde este lunes 31 se extienden por una semana más las medidas anunciadas oportunamente. Sin embargo, se decidió habilitar las actividades deportivas al aire libre, bajo la modalidad grupal. Estarán permitidas las actividades con personal trainers al aire libre o en espacios públicos. Se podrá entrenar hasta las 21:00 horas con grupos de no más de diez personas, mientras se respete el distanciamiento social. Las actividades permitidas son solo entrenamientos grupales con profesores, no está permitida actividades de baile, zumba o actividades grupales como futbol o básquet para evitar contacto entre las personas.

También está permitido la práctica de entrenamiento individual como correr, andar en bicicleta o caminar al aire libre, siempre respetando el distanciamiento social y manteniendo la higiene de manos. El secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Maldonado Yonna, indicó que “estamos habilitando la posibilidad de realizar entrenamiento individual con personal trainers, siempre que sea al aire libre o en espacios públicos”.

“Esta medida permitirá que los vecinos de la ciudad puedan realizar actividades físicas guiadas por un profesional, siempre respetando el distanciamiento social y sin compartir elementos. Es importante que todos sigamos respetando las medidas y cuidándonos; reiteró que no están permitidas actividades grupales en esta etapa”.