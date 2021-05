El Ministerio de Salud denunció a Patricia Bullrich por sus dichos sobre la negociación con Pfizer. En la presentación judicial se advierte sobre el impacto de las declaraciones en las negociaciones en curso por las vacunas contra la Covid19. “Pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y la campaña“, advierten.

El Ministerio de Salud denunció a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por afirmar en una entrevista televisiva que el Gobierno le pidió “retornos” a la empresa farmacéutica Pfizer para comprar su vacuna contra el coronavirus, al considerar que esos dichos “pueden atentar contra la confianza de la población y podrían impactar en las negociaciones en curso”. La presentación fue formalizada este jueves por la noche por Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación encabezado por Carla Vizzotti, y quedó radicada en el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini. La denuncia presentada por Tizio solicita que “se investiguen las declaraciones porque puede configurarse un delito ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña” así cómo “en las negociaciones en curso”. Según detalla la denuncia, la presentación parte de una entrevista realizada el domingo 23 de mayo, donde la dirigente macrista aseguró que “la actitud de González García fue intentar tener un retorno” y que “eso el presidente no lo ignoraba”.

La exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri sostuvo que la negociación con Pfizer “es el intento de un negociado que no se cerró” y añadió: “No tengo dudas que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna”. Con motivo de ello, el Laboratorio Pfizer emitió un comunicado sosteniendo que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento” y que “la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid19”.

“Las acusaciones realizadas pueden tener gran impacto en la confianza de la población respecto de la campaña de vacunación, y allí radica la gravedad institucional que nos convoca”, manifestaron desde el área legal del Ministerio de Salud. Consideraron que el daño provocado “sólo puede contrarrestarse arrojando luz y verdad respecto de tantas acusaciones” y por ello solicitan que “se realicen las investigaciones correspondientes para llevar información y tranquilidad a la población”. Destacaron que desde la Secretaría de Gestión Administrativa de la cartera de Salud “se han llevado a cabo, y continúan realizándose, negociaciones con el laboratorio involucrado a los fines de ampliar la provisión de vacunas contra el virus SARS-COV-2”.

“Es fundamental recordar que la vacunación contra el coronavirus es voluntaria, motivo por el cual la confianza respecto de las vacunas y el plan de vacunación resultan fundamentales para avanzar en el proceso de inoculación”, subrayaron. Y concluyeron que “el impacto en el mercado internacional de vacunas Covid19 de un hecho de tamaña gravedad institucional podría significar la pérdida de oportunidad para celebrar contratos de por sí complejos de alcanzar”.

DENUNCIA DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Gregorio Dalbón, abogado del presidente Alberto Fernández, ratificó que el lunes 31 enviarán la carta de documento y fijarán la fecha de mediación. “Alberto Fernández va a iniciar una acción civil, que es lo que corresponde. Es un procedimiento que se enmarca en una mediación, que acerca a las partes a una conciliación”, explicó. El abogado aclaró en declaraciones televisivas que “el presidente no quiere una conciliación bajo ningún punto de vista, quiere un juicio con Bullrich porque lo que se dijo fue de una gravedad inconstitucional elevadísima”. Dalbón agregó que esto “se va a dirimir en la justicia” y que una vez que se cierre la mediación, va a estar interpuesta la demanda civil en la que están trabajando hace una semana.

“Lo único que busca Bullrich es notoriedad, como políticamente no tiene ideas, lo que hace es agredir”, sentenció. Fernández había anticipado el último lunes la presentación de una demanda judicial contra Patricia Bullrich luego que el laboratorio Pfizer desmintió a la presidenta del PRO.