Denuncian abandono de adultos mayores en el geriátrico de Mercedes. Una mujer de 67 años con enfermedad de Alzheimer se cayó durante la mañana del miércoles golpeándose fuertemente la cabeza; fue atendida por los médicos recién luego de 16 horas del ocurrido el incidente que le provocó una herida cortante.

El director del establecimiento, Orlando Gómez, autorizó, tras los severos reclamos, que finalmente la lleven a la guardia del Hospital Las Mercedes. No es el único caso.

Un abuelo también se había caído. Un mes después lo llevaron ante los médicos. Tras una placa radiográfica, se le detectó una fractura. Otra abuela se desplomó la semana pasada, hasta hoy no recibió atención. Gómez antes se desempeñaba como chófer de ambulancias, nadie sabe cómo saltó al cargo de máxima autoridad del Hogar de Ancianos “Florencia Naitingale”, donde viven 27 personas de la tercera edad.

A este evidente abandono, se le suma la paupérrima comida diaria que se les sirve a los pacientes, suministrada por la empresa SHONKO. No existen nutricionista que evalúen la dieta que deben recibir. Todos los alojados son jubilados y pagan por el servicio que le prestan. La mayoría están abandonados por sus familiares.