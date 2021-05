Fuerte apoyo de Macron para la Argentina: “Francia está de su lado”, sentenció. El presidente Alberto Fernández agradeció hoy el respaldo de Francia al país en el marco de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París en su encuentro con su par Emmanuel Macron, quien a su vez expresó el anhelo que la Argentina “llegue a un acuerdo para establecer una estabilidad económica”. Fernández y Macron brindaron una declaración conjunta en las escalinatas del Palacio del Eliseo, sede del Ejecutivo francés, antes del almuerzo que compartieron ambos mandatarios, junto a la comitiva argentina. “Francia está a su lado”, le dijo Macron a Fernández ante la prensa y afirmó que su país desea que “la Argentina llegue a un acuerdo con el FMI para establecer una estabilidad económica”.

En la declaración conjunta, el mandatario francés indicó la importancia de hablar con Fernández “sobre los compromisos financieros de la Argentina, sobre los cuales el presidente Fernández ha trabajado conmigo”. Con relación a la renegociación de la deuda con el Club de París, Macron, dirigiéndose a Fernández, recalcó que “Francia está a su lado, y queremos que Argentina hable de manera constructiva con el Club de París, lo que será muy importante para el conjunto de la población”.

RESPUESTA

Fernández expresó: “Quiero agradecerle públicamente al presidente de Francia por su apoyo y acompañamiento en las negociaciones tanto con los acreedores privados como con el FMI y el Club de París”. La Argentina apunta posponer los vencimientos con el Club de París y dejar temporalmente la discusión de una eventual reprogramación de las condiciones de la deuda, de US$ 2.400 millones, mientras que en las negociaciones con el FMI se busca avanzar en un acuerdo para renegociar el endeudamiento de US$ 44.000 millones contraído por el gobierno de Mauricio Macri. “He hablado con Macron todo el tiempo, tras la primera visita” a París, para “avanzar en la mirada común que el presente” les impone, “en un momento difícil” que les tocó vivir, “fundamentalmente durante la gestión anterior de la administración norteamericana” del exmandatario Donald Trump. “Encontré en el presidente Macron un gran amigo”, con quien tiene por delante “mucho trabajo”, remarcó el mandatario argentino.

Señaló que mantiene “enormes expectativas en avanzar” con Macron, al que calificó de “amigo” y destacó que tienen “miradas comunes sobre problemas ambientales y de género que hacen al desarrollo humano”.

Macron se mostró “feliz” de recibir a Alberto Fernández “por segunda vez” para mantener un diálogo “de los temas multilaterales”.

“Francia y la Argentina tienen una historia en común muy rica, no solamente por la forma en que nuestros pueblos se entrelazan, sino también una historia cultural”, expresó Fernandez, y puntualizó que “esta también fue la tierra de (Julio) Cortázar y de otros argentinos”.

“Muchos viven aún aquí, llegaron exiliados y eligieron a Francia para quedarse a vivir sin olvidar sus raíces”, completó en su discurso. Sobre el cambio climático dijo que comparte con Macron “su preocupación por el desarrollo de la Amazonia” y relató: “Días atrás sobrevolé cinco millones de hectáreas verdes de la parte final de la Amazonia que están en la Argentina. Nosotros lo llamamos El Impenetrable porque es un territorio donde es muy difícil de ingresar y al que cuidamos particularmente porque es uno de los pulmones del mundo”.

Para el Presidente, “ese esfuerzo tiene que ser no solo argentino, sino del mundo entero” para “terminar con la deforestación, cuidar los espacios verdes y entender de una vez por todas que a través de los bosques y selvas respira el mundo”. Fernández anunció que estará presente en una reunión que se realizará en de junio próximo en Francia, donde se tocará “especialmente el tema de la igualdad de géneros”.

La pandemia de coronavirus fue otro de los temas presentes en la declaración conjunta. Macron apuntó a que haya “un tratamiento solidario en la pandemia”, e indicó que Francia “se ha comprometido a darle a Covax 500 mil dosis de vacunas antes de junio”. Macron resaltó el compromiso de Fernández “para luchar contra el cambio climático y contra la deforestación”.

En su tercera escala por Europa, luego de recibir el apoyo en la renegociación de la deuda de Portugal y España, Fernández arribó ayer a París y sumó hoy un fuerte apoyo de Francia, de la mano de Macron.

Previo al encuentro con su par francés, el mandatario argentino mantuvo un encuentro con ocho empresarios franceses que ya invierten en la Argentina.

Una vez finalizada la agenda de esta visita oficial, Fernández y su comitiva partirán hacia Roma, donde está prevista la llegada para las 15:00, hora de la Argentina.