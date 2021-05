Si bien no es oficial y el Mono todavía no renunció, en cuestión de horas se confirmará su salida luego de los malos resultados. Hasta ahora dirigió 13 partidos, con 5 derrotas, entre ellas el clásico. La mañana del martes trajo novedades importantes para el futuro deportivo de Newell’s: luego de la eliminación de ayer en la Copa Argentina, donde el equipo mostró una pálida imagen, Germán Burgos dejará de ser el entrenador de la Lepra. Todavía no se hizo oficial la salida del Mono, quien tampoco presentó la renuncia. Sin embargo, en cuestión de horas quedará sellado el final de un breve ciclo que fue de más a menos. Se están negociando los términos de la desvinculación.

Si bien los planes de Burgos eran otros, al saber las intenciones de los dirigentes del club, el DT aceptó la realidad, entendió que los resultados mandan y por eso no pondrá obstáculos para finalizar de buena manera. Lo que también resta definir es cuándo se concretará la partida del Mono. Puede ser hoy, mañana o incluso podría dirigir el próximo partido, el jueves que viene a las 19:15 ante Palestino. Un día antes, si Goianiense y Libertad empatan en Brasil, la Lepra saldrá a la cancha sin chances de clasificar, a dos fechas del final.

La actualidad de Newell’s en lo deportivo es muy mala. Terminó último en la Zona 2 de la Copa Liga Profesional, ayer se despidió de la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana está al borde de la eliminación. Burgos no pudo cumplir ninguno de los objetivos propuestos. Otro punto a tener en cuenta es la agitada vida política e institucional de Newell’s, que no ayudó. Las elecciones se suspendieron por la pandemia y ese clima no contribuyó en este momento de malos resultados en la cancha. El oficialismo quedó desgastado y a Burgos se le acabó el crédito.

SUS NÚMEROS

Lo que está claro es que Burgos tuvo poco tiempo para desarrollar su proyecto. Llegó a mediados de marzo y exactamente dos meses después se irá. Hasta el momento dirigió 13 partidos: ganó 3, empató 5 y perdió 5, lo que da una efectividad del 36 por ciento. Dentro de las caídas resalta la goleada sufrida contra Rosario Central. Y la pálida imagen mostrada ayer fue el detonante.