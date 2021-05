Por la presencia del Coronavirus en Corrientes, ante el aumento de casos, evaluarán medidas restrictivas en nuestra Capital. “Seguramente evaluaremos medidas a tomar”, admitió el doctor Emilio Lanari, integrante del Comité de Crisis de la Provincia, al reconocer la preocupación por el aumento de casos de Coronavirus en Capital. Alertó que “conseguir una cama en un hospital público es casi imposible”.

“Hoy estamos con números manejables pero los nuevos números son un signo de alarma muy serio”, expresó Lanari desde radio Dos. Como viceintendente de Capital, conforma los Comités de Crisis de la ciudad y de la Provincia, admitiendo en ese contexto admitió que “seguramente vamos a evaluar medidas con éstos números”.

“No queremos cerrar la economía, no queremos cerrar las escuelas. El tema es la nocturnidad, la juntada, no el trabajo, o las escuelas”, aclaró el doctor Lanari recalcando que “no digo que se tomarán medidas si o si, pero se evaluarán porque, si queremos mantener el trabajo y las escuelas, algunas medidas deberemos tomar”. El viceintendente subrayó que “se está resintiendo el resto del esquema sanitario aparte del Hospital de Campaña; hoy conseguir una cama en el Hospital Vidal es casi imposible. Porque el Hospital de Campaña deriva muchos pacientes que negativizan el Covid19, y van a otros hospitales. El hospital de campaña aguanta, pero después el sistema debe hacerlo y ahora se notan los inconvenientes”.

“La situación del sistema de salud debe observar todo el contexto que no incluye solo al hospital de campaña”, insistió.