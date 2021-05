En la ciudad de Corrientes, un hombre denuncia que su exesposa le desmanteló la casa y necesita localizarla. La mujer vivía en el inmueble que es propiedad de su expareja. El lunes decidió desvalijar el lugar. Ambos estuvieron casados más de 20 años. Francisco Hurtado denunció que su exesposa, A. De León, le desvalijó por completo la casa donde ella vivía sola luego que se hayan divorciado en 2020, tras más de 20 años de matrimonio.

El denunciante contó que el 20 de enero último debió retirarse del inmueble que él es propietario por recibir una denuncia por parte de A. De León, luego de un supuesto caso de violencia de género. El hombre de 67 años dice tener una filmación de cómo estaba la casa ante de ser desmantelada. Asegura que se llevaron hasta los accesorios del baño y, según le dijo una vecina, todas las cosas fueron cargadas el lunes por la mañana en dos camiones de la empresa Expreso Demonte.

También denunció que le llevaron más de 30 mil dólares, además dijo que su exesposa consiguió una nueva pareja y que este habría sido cómplice para desvalijar el domicilio que está situado en esta la capital correntina por calle Jujuy, entre Rivadavia y 3 de Abril. Hurtado recordó que se casaron en 1995 pero que ella se fue de la casa a los tres días y volvió en 2006. “Estábamos juntos, pero convivíamos en el mismo lugar y cada uno hacía de su vida“, aclaró. Reveló que no mantenían contacto en estos últimos meses tras haber recibido una restricción perimetral y que solamente se comunicaban por medio de un sobrino. “él me dijo el domingo que estaba todo desmantelado y entonces le pedí que saque fotos y filme todo”.

La denuncia la radicó en la Comisaría Tercera. “Hasta el momento no mandaron ni siquiera un perito. Es una impotencia terrible que estamos sufriendo por parte de la Justicia“, apuntó Francisco Hurtado, que desesperadamente necesita localizarla a A. De León para recuperar sus pertenencias.

Radio Dos