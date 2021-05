La próxima sesión especial se hará este sábado. Buscando la formalidad para las elecciones en Capital, Encuentro por Corrientes no tuvo quorum y cayó la sesión. El Concejo Deliberante iba a tratar este viernes 28 de mayo, la adhesión a la convocatoria a elecciones provinciales propuesta por el gobernador Gustavo Valdés, para realizar el 29 de agosto las elecciones municipales de la capital correntina. La convocatoria a sesión especial del Concejo Deliberante será este sábado 29 de mayo desde las 20:00.

Hoy el oficialismo no contó con el quorum para iniciar a tiempo la sesión: sólo 9 ediles, de los 10 necesarios, se presentaron al recinto. Cuando lograron completarlo ya había pasado el tiempo reglamentario. “El intendente Tassano no consigue consenso en el propio oficialismo. Se supone que tienen quórum propio, pero la falta de diálogo genera estas cosas”, indicó la concejal del Frente de Todos, Magda Duartes. El bloque del Frente de todos insistirá en consensuar una fecha acorde al cronograma electoral nacional, considerando fundamentalmente la crisis sanitaria que atraviesa la provincia en el marco de la pandemia por coronavirus.