Alberto Fernández adelantó que “el Estado va a cobrar el peaje en la Hidrovía del Río Paraná”. El presidente de la Nación se refirió a la licitación del ducto fluvial en el Paraná y criticó las formas de los medios y la oposición durante la pandemia.

Fernández reveló que su gobierno pretende modificar el sistema de explotación comercial de la ruta fluvial que recorre el Río Paraná, conocido como Hidrovía, por la sociedad que hoy ostenta la concesión. “No tenemos la tecnología necesaria para meternos a decenas de metros del Paraná y poder hacer la Hidrovía”, admitió, aunque agregó que “haremos el llamado a licitación y el Estado será responsable del cobro del peaje para pagar la concesión”. El presidente formuló la explicación en diálogo con Pedro Rosemblat desde la residencia de Olivos. Según se desprende de las palabras del mandatario, la futura licitación contendría un cambio significativo en el modelo de gestión de la vía fluvial, lo que le otorgaría al Estado mayor control sobre el flujo de naves y el cobro del peaje.

En otro tramo de la charla, el presidente criticó duramente a la oposición y a los medios masivos de comunicación por los fuertes golpes recibidos durante la pandemia del COVID-19 contra el Gobierno. “Viendo cómo funcionan los medios prefiero no tenerlos nunca a favor. La gente sabe, no es tonta. No le asigno tanta importancia a esos medios, quisiera no tenerlos de mi lado”, manifestó sin vueltas, sumando que “si me elogian en la Nación me preocuparía”.

El Destape