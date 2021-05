Denuncias cruzadas. Confuso episodio que involucra a una actual diputada provincial de ECO en la usurpación de un campo y el robo de hacienda, en la localidad de Herlitzka. Personas ligadas a la legisladora María del Carmen Pérez Duarte, entre ellos su marido, sacaron los mojones de una parcela de 24 hectáreas que se estaban mensurando. Corrieron los alambrados, además de llevarse vacunos y equinos ajenos que estaban en el sitio. Oscar Antonio Meza, descendiente de la familia Barrios, poseedora del terreno hace más de 50 años, realizó la denuncia en la Comisaría del Distrito Lomas de González, lugar del entredicho. Sin embargo, se encontró que había sido imputado por una presentación de Pérez Duarte, también por usurpación. La representante legislativa no tiene documentación que acredite la propiedad de la finca en disputa. Por el momento no le devolvió un caballo y una vaquillona, que dice que les sacaron para llevarlos a vacunar. Verdaderamente insólito. Además, los Barrios no serían los únicos en el avance territorial de la representante legislativa. También otro vecino, Maximiliano Calderón, sufrió igual situación. Todo quedó registrado en fotos y videos.

La ventaja de la diputada: la chapa ante la justicia y la policía.

