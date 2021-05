Extraña muerte de una muchacha de 18 años en Colonia Pando. Estaba tirada en la calle, sin ropa interior, le faltaban prendas de vestir, aunque no se determinó si su cuerpo tenía golpes. Una ex pareja estaba con ella.

Primero la trasladaron al Hospital local y después al de San Roque, donde ya ingresó sin vida. Una hermana que vio el cadáver, relató que tenía el rostro pálido y la boca negra, aunque después la policía negó que los restos de la joven tengan esa apariencia física. El episodio ocurrió la noche del último viernes, cuando Emilce Estrella de los Ángeles Aquino, se encontró clandestinamente con un chico de nombre Alexis Puyol, quien vive en Colonia Laureles, distante a 12 kilómetros de Pando. Mientras mantenían relaciones sexuales, Emilce se habría descompensado. Puyol, quien alguna vez fue formalmente su novio, la vistió y la llevó hacia la calle y llamó a la policía. La información fue suministrada por la Comisaría del lugar, luego de recabar el testimonio del chico, quien tenía encuentros esporádicos con Pavón.

En principio dijeron que se trató de un paro cardiorrespiratorio no traumático, como lo determinó el examen médico inicial. Asimismo sus allegados aseguran que jamás tuvo problemas de salud. No obstante, al tratarse de una muerte dudosa, inexplicablemente se la enterró sin la correspondiente autopsia. Está evaluación fue solicitada por sus familiares, los que aseveran tener fotos del cuerpo golpeado. Ahora la Fiscal determinó que se proceda a la necropsia. El cadáver de Emilce Aquino debió ser retirado de su tumba, para un análisis más minucioso. A más tardar el lunes, se sabrá de qué falleció realmente.