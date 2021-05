Se registraron 2.800 llamados al Servicio 911. Preocupan las fiestas clandestinas en Corrientes. Más de 30 fueron desarticuladas por la policía durante el fin de semana. El Sistema de Emergencias 911 registró 2.800 llamados por diferentes hechos, donde el 50% estuvieron informando sobre fiestas clandestinas en distintos puntos y barrios de la ciudad de Corrientes. Una situación preocupante. En la noche del sábado y madrugada del domingo se vivió una situación caótica en la ciudad de Corrientes. La policía intervino en más de 30 fiestas clandestinas y todas por aglomeración de personas que no cumplían con las medidas sanitarias vigentes por el Coronavirus.

El alcohol de por medio no pudo faltar y sobre en aquellos jóvenes en estado de ebriedad que ocasionan desmanes, disturbios y persecuciones en la vía pública. Una prueba de ello se dio en la madrugada del domingo cuando la Policía de Corrientes logró detener la marcha de una camioneta Toyota Hilux en la cual circulaba su conductor en estado de ebriedad a alta velocidad colocando en peligro la vida de correntinos y de los policías.

El conductor se trasladó a toda velocidad por el barrio Celia, Universitario, circuló en contra mano, cruzó varios semáforos en rojo y terminó causando daños en la vivienda de un ciudadano. Luego de la persecución, fue detenido junto con su acompañante.

El Sistema de Emergencias 911 registró 2.800 llamados este fin de semana, el 50% de los llamados informaban fiestas clandestinas en distintos puntos y barrios de la ciudad de Corrientes.

❌ 15 fiestas clandestinas fueron desarticuladas en jurisdicción de la Comisaría Primera (1ª) la de mayor concurrencia por avenida 3 de Abril al 400.

❌ El Grupo de Intervención Rápida (G.I.R) debió intervenir en dos fiestas por avenida Colón al 1100.

❌ Efectivos de la Comisaría Décimo Sexta (16ª) intervinieron en dos fiestas en el ámbito de su jurisdicción.

❌ En el barrio Serantes la Comisaría Vigésima Primera (21ª) debió intervenir ante el llamado de vecinos en otra fiesta clandestina que se desarrollaba con la presencia de varias personas.

Así sucesivamente en toda la capital correntina la Policía de Corrientes tuvo un fin de semana bastante movido con respecto a aquellos que no respetan las normas sanitarias impuestas ante la pandemia del Coronavirus.