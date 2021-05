Un depravado en Corrientes, le mostró sus genitales a una nena y la “invitó” a subir a su vehículo. Los testigos capturaron la patente del vehículo y pese a una alerta radial de la policía el degenerado aún no fue localizado. Las últimas horas en la zona del barrio Primera Junta, le habría realizado una exhibición de sus partes íntimas a una nena de 12 años que regresaba a su casa tras permanecer estudiando en la Escuela Leloir. Según consta en la denuncia policial realizada por la madre de la menor habría sucedido alrededor de las 12:30 del jueves en inmediaciones de las calles Nuestra señora de la Asunción y Ex Vía. El hombre fue acusado de haberle exhibido sus partes íntimas a la menor de edad que regresaba a su casa. El aberrante episodio se registró en la intersección de las calles Nuestra señora de la Asunción y Ex Vía, cuando el degenerado, sin ningún tapujo, estaba mostrando en la vía pública su miembro viril. La menor corrió asustada y un ocasional testigo en bicicleta persiguió a este sujeto tomándole una fotografía de la patente al automóvil que sería un Renault Sandero color blanco. El testigo se ofreció para acompañar a la menor hacia su domicilio donde la nena expresó lo sucedido a su madre al igual que el testigo de lo sucedido. La mujer acudió a la comisaría para radicar una denuncia. El depravado se habría dado a la fuga con dirección a la avenida Maipú pese a darse un alerta radial con los datos aportados por los denunciantes el automóvil hasta el momento no fue localizado. Se iniciaron actuaciones sumariales de oficio por “supuestas exhibiciones obscenas” interviniendo la Comisaría 19ª.

