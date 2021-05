Los comercios deberán señalizar los productos más baratos para cada categoría. Con esta medida se busca profundizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Góndolas, robusteciendo la competencia y dando transparencia a la comercialización de determinados artículos para el beneficio de las consumidoras y consumidores. La Secretaría de Comercio Interior estableció la obligatoriedad, en todos los comercios alcanzados por la Ley de Góndolas, de señalizar con una cartelería destacada el producto de menor precio por unidad de medida. “Dimos un paso más en la reglamentación. Establecer que el producto más barato en cada categoría debe ocupar un lugar central en la góndola, es importantísimo para definir una relación de consumo más sana y justa”, afirmó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Destacó que “con esto garantizamos que el menor precio por unidad de medida no puede ser determinado por las ofertas transitorias y que el producto debe tener una señalización especial para encontrarlo rápidamente”. Y a partir de eso, “poder decidir mejor qué compramos, que es en definitiva el espíritu de la ley: más proveedores, más oferta, más competencia y más información para que podamos elegir lo que más nos conviene a la hora de ir al supermercado”, remarcó la funcionaria. Español afirmó que “la Ley de Góndolas es una herramienta fundamental para diversificar la oferta de productos en los supermercados, y promover la competencia transparente”.

En ese sentido, “trabajamos para cuidar la mesa de las argentinas y argentinos y brindar la mayor cantidad de información posible a los consumidores”, indicó la titular de Comercio Interior.

La medida tomada por esta secretaría se hizo a través de la resolución 485/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial, que reglamentó el inciso C) del artículo 7º de la Ley de Góndolas, que exige que los productos más baratos por unidad en cada góndola deben estar a altura equidistante entre el primer y el último estante, y determina que el valor no puede ser de “carácter transitorio”.