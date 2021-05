Cancha de cuadrera en una calle pública de Mburucuyá. El hermano del intendente radical de Mburucuyá, el polémico José Miguel Willi Guastavino, recordado por chorearle el celular a un periodista, ahora se apropió de una calle para construir una cancha de cuadrera. La arteria pública está ubicada junto a un campo de su propiedad, importante extensión de terreno que adquirió con el sueldo como personal no docente. Adicto a las carreras de equinos, no tuvo la mejor idea que tener su propia pista de competencia, aunque para este objetivo, decidió usar una calle de la localidad. En el Concejo Deliberante, la oposición presentó un proyecto de Ordenanza, para que ese camino vecinal sea entubado y se lo nombre “Veteranos Mburucuyanos”, en homenaje a los ex combatientes de Malvinas. La idea también apuntaría a frenar las ambiciones del Súper Willi. Como si fuera poco, el integrante del clan Guastavino, junto a la policía, intentó sin éxito quitarle la gatera a una cancha privada de la zona. Si hay impunidad, que no se note.