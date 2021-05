Toda tarea de este ámbito, ya sea grupal o individual, y de carácter amateur no podrá concretarse. “Necesitamos hacer un cumplimiento a rajatabla para que podamos volver a fase 5, y no tener que lamentarnos de retornar a fase 1”, dijo el secretario de Deportes, Jorge Terrile.

Como consecuencia de las medidas anunciadas ayer por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, ante el creciente número de casos de coronavirus en los últimos días, varios clubes, entidades asociativas y federativas, comunicaron la suspensión de sus actividades deportivas. En lo anunciado ayer por el gobernador Valdés se destaca, en materia deportiva, que ninguna actividad de conjunto está permitida hasta el 31 de mayo. “Lo que se está buscando es que se baje la circulación. No hay que aprovechar el asueto para hacer deportes” explicó el secretario de Deportes. “Están prohibidos los deportes de conjunto. No hay ninguna modalidad de entrenamiento permitida” agregó el funcionario, quien atendió las requisitorias de los interesados en conocer algunos detalles de las medidas establecidas por el gobierno provincial.

“Cuando más cumplamos estas normas, más rápido vamos a salir de esta situación. Así vamos a bajar la cantidad de contagios que se están produciendo”, expresó Terrile. Comentó que “hablé con los presidentes de algunos clubes y les pedí que por favor cierren los gimnasios”. Estos lugares de acondicionamiento físico también permanecerán cerrados. “Necesitamos hacer un cumplimiento a rajatabla hasta el 31 para que podamos volver a fase 5, y no tener que lamentaros de retornar a fase 1”, aseveró.

MEDIDAS DE LA COMUNA

La Municipalidad de Corrientes, anunció una serie de normas para evitar que el coronavirus se siga desparramando. Ratificó la suspensión de todos los deportes (fútbol 5, pádel, tenis, artes marciales, hipismo, natación, remo, actividades náuticas, golf, zumba, entrenamientos personales, parapente y aeromodelismo). Se aclaró que las únicas actividades deportivas permitidas serán las caminatas individuales y el ciclismo. Quedan suspendidas todas las competencias (campeonatos de fútbol y de deportes amateur, etcétera). En cuanto a los deportes náuticos como remo, pesca y otros, la Municipalidad dispuso el cierre de guarderías de lanchas y embarcaciones, para evitar la realización de estas actividades, de forma preventiva, debido a la pandemia.

ENTIDADES

La Liga Correntina de Fútbol, la Asociación de Básquetbol capitalina, como también la Federación provincial de esta disciplina, la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), el Tennis Club, el Club San Martín y el Club de Regatas fueron algunas de las entidades deportivas que comunicaron la suspensión de sus actividades. La Liga Correntina ya se había expresado en su reunión del consejo directivo el martes por la noche. Allí había establecido la suspensión de actividades por 15 días y por ello no se programaron los partidos de la cuarta fecha del torneo de primera división A y de la B.

En un comunicado que lleva la firma de su presidente, la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes confirmó que se suspendió “por el término de 15 días corridos a partir de la fecha (miércoles 193), todos los torneos que se venían disputando, como ser 1ª División y divisiones formativas, toda la competencia de la Departamental de Minibásquetbol, juntamente con todos los entrenamientos en ese lapsus de tiempo. La medida también abarca a los Departamentos de Básquetbol Femenino y de Maxi Básquetbol que funcionan bajo la órbita de la ABCC”.

RUGBY

La URNE, en su portal web, emitió el siguiente comunicado: “El torneo oficial de rugby quedará suspendido por 10 días. La resolución se tomó cumpliendo las medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno de Corrientes”.

“Teniendo en cuenta que la situación en Corrientes es complicada, desde la URNE se acompaña y apoya la medida de suspender, hasta el 30 de mayo, la práctica de deportes grupales. Como el torneo se juega con equipos chaqueños y correntinos, el Consejo Directivo de la URNE decidió suspender el certamen considerando que no contar con equipos correntinos el torneo perdería su esencia”.

Jorge Terrile comentó que a pedido del presidente de la URNE, de saber si existía alguna modalidad de entrenamiento para el rugby, el funcionario fue categórico y le respondió que “ningún tipo de entrenamiento está permitido”.

