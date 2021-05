Si sigue bajando el Río Paraná, Corrientes podría quedarse sin agua. Los niveles del río son más bajos que el año pasado. Preocupa la bajante del Paraná. A esto se suma que no habrá precipitaciones varios meses. “Estamos a comienzo de mayo donde las precipitaciones bajan hasta septiembre. Ahora entramos en una zona de baja precipitaciones en la cuenca del Paraná”, dijo el especialista en Hidrología, Hugo Román. “Las perspectivas no son buenas. Además que ya sabemos que no llovió en esa zona donde se generan los grande caudales, en mayo no va a aumentar y la situación seguirá hacia abajo”, aseguró. Esto podría implicar que Corrientes se quede sin agua potable, como sucedió en Puerto Iguazú. “Corrientes, Formosa, Santa Fe, Paraná y Resistencia tuvieron que poner una bomba auxiliar porque al estar tan bajo las bombas están exigidas. Esto es un aspecto crítico y más si no sabemos cuándo hay recuperación de los niveles”, señaló el especialista.