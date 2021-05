Algunos municipios debieron retroceder de fase en la cuarentena. La suba de casos y de internados en terapia intensiva tiene en alerta a las autoridades locales. Algunos municipios debieron tomar medidas más restrictivas ante el incremento de casos, pero las clases siguen siendo presenciales en casi todo el territorio provincial. La provincia de Corrientes alcanzó ayer un récord de internaciones, con 246 personas, desde que se desató la pandemia de coronavirus en el país. Los contagios reportados debido a la enfermedad este domingo fueron 309 y aunque aumentaron significativamente durante los últimos 15 días la situación sanitaria sigue bajo control. Algunos municipios debieron retroceder de fase ante el incremento de casos, pero las clases siguen siendo presenciales en casi todo el territorio provincial.

De las personas que permanecen internadas, 49 están en terapia intensiva (16,33% de ocupación en ese sector) y otras 197 en salas generales, sin asistencia respiratoria mecánica. Hay 2.097 casos activos y desde que se detectó el primer contagio hubo 46.122 casos. Además, 22.671 individuos se encuentran aislados preventivamente. El gobierno provincial informó que durante este último fin de semana no se registraron fallecidos. El total alcanza los 714 decesos. La suba de casos y de internados en terapia intensiva tiene en alerta a las autoridades locales. El martes 11 de mayo y el viernes 14 de mayo hubo récord de ocupación en las UTI, con 54 correntinos que necesitaron de un respirador. De los 309 casos nuevos de ayer, 121 se registraron en la capital de la provincia, 42 en Curuzú Cuatiá, 31 en Monte Caseros, 17 en Mercedes, 13 en Mocoretá, 11 en Paso de los Libres y otros 11 en Santa Lucía. En el resto de las localidades no se superó los 10 contagios.

El gobernador Valdés inauguró el 9 de julio de 2020 el Hospital de Campaña de la ex Escuela Hogar (sobre avenida Ferré de la capital provincial), donde se concentra a todos los pacientes de coronavirus que requieran internación. Se construyó durante los primeros dos meses de la pandemia y consta de 1.000 camas, 700 para pacientes leves y moderados y 300 para terapia intensiva. Allí son trasladadas todas las personas que lo necesiten desde alguno de los 74 municipios del territorio correntino, a veces en ambulancia y si se trata de una localidad alejada se utilizan aviones sanitarios. Con los 300 respiradores que se instalaron en el “Escuela Hogar” casi se duplicó la cantidad que existía en toda la Capital. Es un predio de 12 mil metros cuadrados. “Corrientes ensambló, construyó y puso a disposición de los correntinos 104 respiradores de los 300”, describió el gobernador Valdés en la inauguración del establecimiento. Lo hizo con un trabajo coordinado por la Universidad Nacional del Nordeste, a través de la Facultad de Ciencias Exactas, con la empresa Inventus y la articulación con la Universidad de Rosario.

Pese a la suba de contagios casi toda la provincia se encuentra en la fase 5, “porque queremos que la gente tenga la mayor libertad posible”, sostienen desde el Gobierno del radical Valdés. Cada 15 días se evalúa con los intendentes si alguna ciudad debe cambiar de fase por la situación epidemiológica. Por eso algunas de las localidades más importantes atraviesan un período restrictivo severo. Goya y Mercedes se encuentran en fase 2. Allí se restringe la circulación nocturna entre las 22:00 y las 6:00. La actividad comercial no se interrumpe al mediodía y se corta a las 19:00. Están suspendidos los deportes y la práctica de cultos, no se permiten reuniones sociales ni familiares.

CURUZÚ Y LIBRES

Otros dos municipios de los más poblados, como Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres, permanecen en Fase 3. En el caso de esta última la decisión se adoptó el jueves 13. Las medidas apuntan a evitar la aglomeración de personas, disminuir la circulación y permanencia en espacios y vía pública. Por eso se prohibió circular de domingo a jueves desde la 00:00 hasta las 6:00 y los viernes y sábados de 2:00 a 6:00, la permanencia en espacios públicos, plazas y costanera. Las reuniones sociales y familiares podrán ser hasta de 10 personas y se incrementarán los controles policiales y municipales en la vía pública. El sábado 15 también pasó a esta fase la ciudad de Juan Pujol, tras una reunión del Comité de Crisis con su intendente Sergio Dalzotto. Las autoridades de la provincia consideran que el plan de vacunación ha sido “muy satisfactorio” hasta el momento, a pesar de un par de incidentes importantes referidos a las vacunas. A Corrientes llegaron 272.751 dosis de las diferentes marcas de vacunas que hay en el país. Se aplicaron 184.396 primeras dosis según los datos del Monitor Público de Vacunación de la Nación que diariamente reporta estos datos. Y otros 31.816 recibieron ambas dosis. Para esta semana está previsto que empiece a inocularse a los mayores de 45 a 54 años.

Con las dos dosis ya se cubrió al 95% del personal de salud que se inscribió (esperan más Covishield para completar ese esquema), al 80% de los docentes mayores de 50 años y al 99% de los policías que integran el mismo rango etario. Recibieron una dosis, el 99% de la población mayor de 55 años, el 80% de los discapacitados en una primera etapa, el 90% de los insulino-dependientes y el 99% de los transplantados.

Desde el ministerio de Salud que oriente Ricardo Cardozo se realizan entre 3.500 y 4.500 testeos diarios y la positividad ronda el 10%. Desde que se detecta, se aísla a los positivos y eso permitió un mejor control. Esa medida, dicen que fue clave para que la pandemia no haya terminado en un colapso sanitario. Los tratamientos locales para los pacientes Covid que se complementaron con plasma convaleciente, Ivermictina y suero equino.

EL INCIDENTE CARDOZO

Justamente Cardozo sufrió un accidente el lunes 8 de marzo. El funcionario se descompuso mientras viajaba a bordo de una de las camionetas de la cartera sanitaria con destino a Goya, la segunda ciudad más poblada de Corrientes. El motivo del viaje, según confirmaron en ese momento fuentes oficiales, radicaba en una reunión con el Comité de Crisis y el intendente de Goya, Ignacio Osella, por un brote de Covid19 que se había desatado en esa localidad, fruto de una fiesta clandestina, y que obligó a las autoridades a pasar de Fase 5 a Fase 3. El titular de la cartera sanitaria decidió aprovechar su viaje a esa localidad y llevó una partida de vacunas (entre 400 y 600) contra el coronavirus. El objetivo, indicaron en un comunicado oficial, era fortalecer el Plan de Vacunación contra el coronavirus que se llevaba adelante en la provincia.

Sin embargo, minutos después de emprender su traslado sin chofer, Ricardo Cardozo sufrió una descompensación cardiovascular aguda y, a causa de ella, tuvo un accidente de tránsito en el que colisionó con otro vehículo. Rápidamente, el funcionario (con antecedentes coronarios) fue trasladado al Instituto de Cardiología, y allí se recuperó.

VACUNATORIO VIP

Hacía pocos días que se había producido el escándalo nacional con el “Vacunatorio VIP”, que motivó la renuncia del ministro de Salud de la Nación Ginés González García y esa actitud de Cardozo no fue bien recibida por parte del pueblo correntino y muy pocos medios de comunicación locales. A fines de diciembre de 2020, de acuerdo con el portal Diario 1588 de Corrientes, Cardozo había firmado un convenio con una droguería llamada “Droguería del Sud”, a través del cual la empresa se haría cargo de la recepción, el almacenamiento y la distribución de las vacunas contra el Covid19 en la provincia. “Es una empresa seria y con experiencia en la distribución de vacunas y cuenta con camiones refrigerados que van a ir llevando las dosis adecuadas al interior cuando lleguemos a esa etapa”, informó en su momento el ministro de Salud. Con este antecedente, hubo quienes desconfían de su proceder.

“Somos conscientes del momento de sensibilidad social que se está atravesando con este tema, pero Cardozo trasladaba personalmente las vacunas destinadas a Goya en el marco del Plan de Vacunación contra el Covid19 que la Provincia lleva adelante en el interior provincial”, indicaron en ese momento a este medio desde el entorno del ministro. El lunes 10 de mayo tres personas fueron detenidas en la ciudad correntina de Esquina en el marco de una investigación por la presunta venta ilegal de vacunas contra el coronavirus en plena segunda ola de contagios. Se trató de dos trabajadores de la salud y un comerciante.

El gobierno de la provincia solicitó a la Fiscalía de Instrucción Penal de esta localidad, ubicada a 320 kilómetros al sur de la capital, la apertura de una causa, tras tomar conocimiento del manejo irregular de las dosis por parte de algunos empleados del Hospital San Roque que, supuestamente, las comercializaban en el mercado negro.

ALLANAMIENTOS

El fiscal Javier Mosquera, quien decretó el secreto de sumario, dispuso el sábado último una serie de allanamientos y habría ordenado la detención de un enfermero, de la responsable de cuidar el suministro de vacunas en ese establecimiento y de un comerciante, según publicó el diario local El Litoral.

La provincia decidió mantener las clases en modo presencial aún ante el aumento de los contagios y no adhirió al DNU con las restricciones que dictó el presidente Alberto Fernández donde incluyó el paso a la virtualidad de la educación formal. El 15 de abril, el ministro de Salud lo anunció en conferencia de prensa.