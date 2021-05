Migraciones apelará el fallo para que un correntino viaje a Brasil para ver a su novia. Como se acercaba el cumpleaños de su pareja, un hombre de Paso de los Libres acudió a la Cámara Federal provincial para que lo deje viajar a la ciudad de Porto Alegre. El fallo será apelado. Conocida la noticia, la titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano, anticipó que el organismo apelará el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que declaró inconstitucional la Disposición N°1.175/21 de la DNM, y que le permitió a un ciudadano correntino viajar a Porto Alegre para visitar a su pareja. “Nos enteramos de un fallo insólito por el Facebook de un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. Sin dar intervención al Estado, declaró inconstitucional la administración de fronteras terrestres seguras, para que un hombre pueda ir al cumpleaños de su novia brasileña”, señalo Carignano a través de redes sociales.

La titular de Migraciones, organismo que depende del Ministerio del Interior a cargo de Eduardo Wado de Pedro, señaló que las disposiciones de la DNM “son herramientas claves para contener la propagación de un virus que aún es un flagelo para el mundo” y adelantó que pedirá la nulidad del proceso porque “además de irresponsable, omitió procedimientos básicos”.

“El fallo carece de fundamento alguno. De aplicarse generaría un grave perjuicio a la salud pública en momentos que toda la Argentina extrema cuidados. ¿Quién se hará cargo de las consecuencias?”, remarcó Carignano.

EL CASO

Martín Lisi tenía un objetivo claro cuando decidió recurrir a la Justicia: viajar fuera del país, hacia Porto Alegre, para estar con su novia el día de su cumpleaños. En medio de eso, el hombre logró que la Cámara Federal de Corrientes declare inconstitucional parte de la normativa que prohíbe a los ciudadanos salir del territorio nacional por vía terrestre, en un fallo emitido el lunes. El hombre consideró que los decretos que regulan actualmente la salida del país violentan su libertad, pero, sobre todo, su derecho a estar con quien ama: Bruna es su pareja de nacionalidad brasilera y están unidos por profundos lazos y un proyecto de vida en común, que ni las fronteras ni la ley pudieron desafiar.

Bruna reside en la ciudad de Porto Alegre, de la República Federativa de Brasil, por cuestiones laborales y Martín desea ir a verla. Por ello, solicitó que se le otorgue el permiso para cruzar la frontera por vía terrestre el día 29 de marzo, para estar en el cumpleaños de la mujer, el 30. Sostuvo que los gastos que demandan los vuelos le son imposibles de costear y que la mejor opción para estar con Bruna, es a través de su vehículo particular, cruzando la frontera de Paso de los Libres – Uruguayana. Sostuvo que el Ejecutivo Nacional, bajo el justificativo de no querer realizar controles en las fronteras terrestres, genera un trato desigual entre las personas que viajan en aviones y por turismo y quiénes como él, necesitan cruzar de forma terrestre. En primer lugar, el hombre recurrió al Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de Los Libres, donde no obtuvo la respuesta deseada. El fiscal descartó la solicitud, por lo que Martín decidió ir más allá y elevó el pedido de Habeas Corpus en la Cámara de Apelaciones de Corrientes.

En la dependencia hicieron lugar al pedido y declararon la inconstitucionalidad de la Disposición N°1.175/21, dictada por la Dirección Nacional de Migraciones, por afectar su derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, consignado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

