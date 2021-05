Se suman testimonios en su contra. Gravísimas denuncias complican su situación. Al menos seis mujeres denunciaron las últimas horas a un reconocido personal trainer y coreógrafo de comparsas de la capital correntina. La Justicia dispuso este miércoles su detención mientras se investiga la causa. Trascendió que, en las redes sociales, numerosas mujeres salieron a relatar historias similares de vieja data con el acusado. Se trata de un hombre, cuyas iniciales son A.B apellido sobre quien pesa, por el momento, denuncias formales por “abuso sexual simple” contra seis chicas que lo tenían como instructor personal y mencionaron que “acostumbraba manosearlas en sus partes íntimas”, según trascendió.

Las denuncias se formularon directamente ante la Fiscalía de Instrucción Nº6 del Dr. Gustavo Robineau. Hasta el momento señalaron a B. como autor del delito ante el Ministerio Público Fiscal. A.B está detenido en la comisaría Décimo octava.

Se presentaba como profesor de Educación Física perfeccionado en Argentina, Brasil y Estados Unidos, también durante muchísimos años fue coreógrafo de la Comparsa Sapucay.

Algunos allegados al “Gallo” indicaron que ya “había tenido algunos inconvenientes al respecto”. Al parecer, entre las víctimas hay mujeres que al momento de ser abusadas eran menores de edad y hoy tomaron coraje para hacer la denuncia. Tras conocerse la noticia de su detención, las redes sociales estallaron y se podía leer en los muros de Facebook e Instagram, sobre todo los que abordaron inicialmente la noticia, a muchas mujeres contar su experiencia con A.B., algunas de hechos recientes.

HABRÍA MÁS VÍCTIMAS

Uno de los testimonios leídos en las redes es de una joven cuya identidad se preserva que, hace poco, dejó de ir al gimnasio en el que A.B. cumplía sus funciones. “Fui a una entrevista con él, pero no me dejó pasar con mi amiga. Me hizo quitar el corpiño para ver qué cantidad de grasa tenía y me manoseó los pechos. Yo tenía 14 años”.

Otros de los testimonios que pudieron leerse en las redes de jóvenes presuntamente víctimas de A.B. indicando que “empecé hace un mes el gimnasio y a mí me tocó los pechos, diciéndome que cuando pierda varios kilos, se me iban a caer los senos, así que después tenía que colocarme prótesis. Acto seguido bajó su mano hasta mi vagina y me dijo que ahí también se acumulaba grasa. Quedé helada. Sin palabras y luego me retiré. No fui más”.

Otro testimonio de una joven que lo conocía desde su paso por Sapucay, indicó que “él hacía lo que quería con las chicas. Siempre manoseaba a algunas. Yo tenía 22 años y las propuestas iban subiendo de tono, hasta que una noche me pidió que quedara a ayudarlo para guardar las colchonetas. Cuando menos lo esperaba, se me abalanzó, me besó forzadamente y me manoseó toda y quedé paralizada. Salí corriendo, me sentía sucia. Cuando quise contarlo me dijeron, no denuncies porque nadie te va a creer. Un montón de tiempo me escondía cuando lo cruzaba en la calle, porque me daba asco”, comentó otra joven.

Sin dudas, para la Fiscalía de Robineau sería muy importante que todas las afectadas se presenten a formular la denuncia. Esto reforzaría cualquier acusación.

