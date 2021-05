Comenzó en el Tribunal Oral Penal Nº1 el segundo juicio por la muerte de Tamara Salazar, tras rechazar un pedido de la defensa que solicitaba la suspensión de la audiencia. Hasta las 8:42 el ciudadano Raúl Escalante no se había presentado. Por lo que ante la ausencia del acusado no se podía llevar a cabo el juicio. Finalmente se hizo presente y el juicio se lleva adelante.

El tribunal está integrado por los doctores Juan José Cocchia, Ariel Azcona y Facundo Esquivel. El imputado es Raúl Alberto Escalante. Por la resolución Nº118 el TOP, se rechazó un pedido de los defensores doctores Meza Fournier y López Artaza, por medio del cual solicitaron la suspensión de la audiencia.

La defensa argumentaba que se encontraba pendiente de resolución el recurso de queja por casación denegada deducido ante el Superior Tribunal de Justicia. A este planteo se adhirió el fiscal del tribunal, mientras que el representante de la querella, doctor Hermindo González, se opuso. El tribunal estimó que el argumento defensivo no constituía motivo para suspender la audiencia programada para la fecha señalada. Ante la petición formulada por el representante de la querella, el tribunal resolvió por auto Nº277 en fecha 18 de diciembre de 2020, que el acusado permaneciera en libertad, dado que no demostró riesgo procesal de elusión judicial, por haber estado siempre a derecho. Esa resolución se encuentra firme y consentida por no haber deducido recurso alguno la parte querellante. Se informó que por la resolución Nº21/21 del 30 de abril la fiscalía general dispuso la intervención en juicio de la doctora Sonia Meza como fiscal requirente.