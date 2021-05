El comedor del Barrio Río Paraná realiza trueque de plantas para conseguir alimentos. “Una planta por un alimento no perecedero” es la iniciativa impulsada por el merendero “Los chicos del barrio”. Tres veces por semana, los voluntarios que trabajan en el comedor Los Chicos del Barrio, se trasladan hasta las Mil Viviendas, en la plaza que está frente a la Comisaría Séptima, y ofrecen plantas para realizar trueques por alimentos no perecederos. Esta es una las formas en las que se abastecen de alimentos para el merendero. “Surgió como iniciativa de la cooperativa de la que formamos parte, somos todos de la organización Barrios de Pie. Recibimos ayuda de parte de Desarrollo Humano y de la organización para hacer cena y merienda una vez a la semana”, explicó desde radio LT7 la señora Ángelina Franco, quien está a cargo del comedor en el que se sirve merienda y cena a más de sesenta menores del barrio Río Paraná. “Se sirve cena los viernes y la merienda los martes. Los chicos se acercan y piden si podemos servir más días, pero no tenemos recursos; como nuestro grupo de trabajo hace vivero, teníamos muchos plantines y decidimos salir a hacer trueques. Una planta por un alimento”, agregó y explicó que “mucha gente retira la Caja de Shonko de las escuelas y no las ocupan. No pedimos que nos regalen, queríamos dar algo a cambio, así surgió la posibilidad de las plantas”.

“La gente se suma, se acerca, dona los alimentos y se llevan las plantas”, agregó. “Tenemos 60 chicos anotados, pero son más. Porque buscan la vianda y comparten con la familia”, finalizó.