En la apertura de la segunda jornada de la Copa Palacio 2021, Colón superó como visitante a San Martín por 82 a 76. La fecha se completará esta noche con cinco partidos. Con el duelo entre San Martín y Colón se levantó el telón de la segunda fecha de la Copa Palacio 2021 de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC). El encuentro se disputo anoche en el “Fortín Rojinegro”, y el elenco “violeta” logró imponerse 82 a 76.

San Martín tuvo un gran inicio de partido, con un parcial de 9-0, lo que obligó al rápido minuto del técnico Carlos Villalba (h). Pero después de ese párate del juego, el “violeta” salió con otro semblante a la cancha, comenzó a ajustar la defensa, que le permitió correr la cancha y hacer un parcial de 2-21, para cerrar al primer cuarto arriba 21-11.

En el segundo cuarto Colón siguió dominando el juego, aprovechando los errores de San Martín que ya tenía en cancha a los juveniles que formaron parte del equipo de Liga Nacional, Rolando Vallejos, Franco Méndez y Dilan Bordon, pero no tenía claridad la ofensiva del “santo”, y Colón a pura bomba de Juan Cruz Sequeira y Augusto D´Andrea se fue al descanso largo al frente por 48 a 27.

En el regreso de la acción San Martín mostró una mejor versión, al presionarlo a su rival, a recuperar balones para sacar redito de la velocidad de sus jugadores para correr la cancha, y lograr achicar el marcador a 8 puntos (46-54) para ponerse en juego. De ahí en más el juego se hizo parejo, donde Colón lograba aguantar la reacción de los pibes de “SanMa”, pero una bomba sobre la chicharra de Franco Méndez, cerró el tercer cuarto al “violeta” al frente por 62 a 55.

En el comienzo del último cuarto San Martín continúo acortando las distancias, y se puso a cuatro puntos (62-58). Pero Colón pudo reaccionar y volver a tomar las riendas del partido para irse encaminando rumbo a la victoria. Con Franco Méndez como bandera el “rojinegro” luchó hasta el final, pero el triunfo se lo terminó llevando Colón por 82 a 76, para seguir invicto en la Copa Palacio 2021.

En tanto que ya en la jornada de viernes continuará la acción en tres escenarios, donde sobresale el cruce que tendrán Hércules “A” y El Tala, que se disputará en el Polideportivo “Rafael Cañete” desde las 21:15 hs, y que también se podrá ver en vivo a través de Telenord.

En la cancha de “Las Mil”, al primer turno desde las 21 hs jugarán Hércules “B” y Córdoba, dos elencos que vienen de caer en su presentación, mientras que a continuación desde las 22:45 hs Pingüinos buscará prolongar su buen inicio de torneo cuando visite a Malvinas 1536 Viviendas.

Mientras que en el “Martín A. Brisco” del barrio Aldana los encargados de abrir la jornada serán Sportivo y Juventus, que jugarán su encuentro desde las 21 hs. En tanto que en uno de los compromisos más importantes de la segunda jornada será el enfrentamiento clásico entre el anfitrión Alvear y Regatas Corrientes, que se jugará desde las 22:45 hs.

HOY

Viernes 7 de mayo

Cancha de Hércules

21:15 hs Hércules “A” vs El Tala (TV)

Cancha de 1536 Viviendas

21:00 hs Hércules “B” vs Córdoba

22:45 hs Malvinas 1536 Viviendas vs Pingüinos

Cancha de Alvear

21:00 hs Sportivo vs Juventus

22:45 hs. Alvear vs Regatas

Simplemente Básquet