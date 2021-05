Se presentó espontáneamente. La diputada nacional, Estela Regidor, se presentó en el Juzgado Federal de Corrientes, tras los polémicos audios que la involucran exigiéndoles el 50% del sueldo a sus empleados, bajo amenaza de rescindirle el contrato, a quien no estaba de acuerdo. En un escrito pidió que se la investigue, pero no aportó ninguna prueba, además aseguró que no cometió ningún delito.

Actualmente existe una denuncia penal contra Regidor en los temibles tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires. Allí realmente deberá recaer la causa. Los delitos cometidos son en perjuicio del Estado Nacional, que tiene representación legal en la Capital del país.

Muy astuta, la legisladora radical se hizo presente en el Juzgado Federal Nº1 de Corrientes que, actualmente, subroga el polémico juez Gustavo Fresneda, amigo entrañable de Ricardo Colombi. El ex gobernador es el hacedor político de su compueblana, como también, responsable de su carrera legislativa. La estrategia sería dilatar el proceso y plantear la competencia, de qué jurisdicción finalmente debe llevar el proceso.

Una verdadera chicana, con la ayuda del amigo Fresneda.

Elemental mi querido Watson.