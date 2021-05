Gustavo Canteros lanzó su candidatura a intendente de Corrientes junto a otras agrupaciones políticas, 24 horas después que el radicalismo oficialmente, respaldó la reelección de Eduardo Tassano. El vicegobernador pertenece a Encuentro por Corrientes, como también casi la totalidad de los sellos partidarios que lo acompañan. No obstante, en la alianza gubernamental interpretan que una división le caería al pelo al Justicialismo. Saben que, en el 2009, la pelea entre los primos Ricardo y Arturo Colombi, facilitó al peronismo consagrar a Camau Espínola como jefe comunal. El ex medallista olímpico, justamente derrotaría a Tassano y a Carlos Vignolo, el principal hacedor de la nueva postulación del médico cardiólogo. Para los entendidos no habrá fractura, y surgirá algún arreglo. Los muchachos ya aprendieron, eso que: los devoran los de afuera.