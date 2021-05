Macri se vacunó en EE.UU. La presidente del PRO Nacional, Patricia Bullrich sostuvo que “todas aquellas personas que no tienen una conducta ética a los parámetros que tiene que llevar un miembro de Juntos por el Cambio, lo tienen que hacer”, señaló en referencia al caso de Estela Regidor. La diputada radical fue escrachada a través de dos audios pidiéndoles el 50% del sueldo a sus empleados, y al que no quería hacerlo, se le rescindiría el contrato laboral. Bullrich se sacó el sayo en su visita a Corrientes, indicando que “en este caso como Juntos por el Cambio es una coalición le corresponde al partido al que pertenece”, resolver el tema.

El radical Sergio Flinta, aseveró en televisión, que no comparte lo que hizo Regidor, y espera que la Justicia defina la situación. Finalmente hablando de ética, Mauricio Macri comunicó que se vacunó con la Johnson en EEUU, tras jurar que no lo haría antes que “estuvieran vacunados todos los argentinos de riesgo y los trabajadores esenciales”. Bueno, todos tienen derecho a vacunarse.