Boca Unidos tiene fecha para jugar por Copa Argentina ante Godoy Cruz. El aurirrojo correntino enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza el jueves 13 de mayo, con sede y horario a confirmar, confirmó la AFA. Cuatro de los cinco encuentros restantes de los 16avos de final de la Copa Argentina fueron programados el lunes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Boca Unidos y Godoy Cruz buscarán el pase a octavos de final de la Copa Argentina el jueves 13 de mayo. El aurirrojo, actualmente disputando el torneo Federal A, viene de eliminar a Rosario Central, al que derrotó en la ciudad de San Nicolás por 3 a 0, para llegar hasta la instancia de 16avos de final. Mientras que el Tomba viene de superar a Justo José de Urquiza por 3 a 1. El resto del programa dispuesto por la AFA para los partidos es el siguiente: miércoles 12 de mayo: Sportivo Estudiantes de San Luis vs. Villa San Carlos, en el estadio Ruca Quimey, en horario a confirmar. Lunes 17: Newell’s vs Sarmiento de Junín, en San Nicolás, en horario a confirmar. Miércoles 19: Talleres de Remedios de Escalada vs. Temperley, en horario y estadio a confirmar. Sólo queda por determinar el día y horario del partido de los 16avos de final entre Tigre e Independiente, que originariamente se iba a jugar el miércoles 14 de abril y fue postergado por varios casos de coronavirus en el plantel del Rojo.