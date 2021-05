Intentó pero cayó en Brasil. El equipo de Miguel Angel Russo, quedó tercero en el grupo C. En un duelo parejo donde el local respondió en muchos momentos del partido con faltas, Boca no pudo concretar su juego y desde que Felipe Jonatan definió a un costado para poner el 1 a 0, no pudo reaccionar. La ventaja desde los 40 minutos y tras un centro atrás de Kaio Jorge, fue la suficiente para que el local se lleve el triunfo y encamine su clasificación. Mientras que el Xeneize quedó tercero y su clasificación no aparenta estar tan accesible.

Boca no pudo concretar mayores situaciones manifiestas de gol en un partido que se desarrolló con mucha actitud. El próximo partido es contra River por los cuartos del final de la Copa de la Liga Profesional a las 17:30 y en La Bombonera.