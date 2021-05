Sin Superclásico en octavos y sus posibles rivales. Con su goleada a The Strongest, el Xeneize clasificó sin sufrimiento y, por ser segundo detrás de Barcelona de Ecuador, sabe que no se cruzará en la próxima instancia con River. Boca venció 3-0 a The Strongest de Bolivia en La Bombonera eludiendo completamente el suspenso y se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, en el segundo lugar del Grupo C por la victoria de Barcelona de Ecuador sobre Santos de Brasil.

El Xeneize sabe que no podrá haber Superclásico ante River en octavos, puesto que el Millonario también clasificó segundo en su zona “D”, después de su derrota del martes frente a Fluminense.

Los primeros de grupo confirmados que podrían ser rivales de Boca

Palmeiras (Grupo A)

Inter (Grupo B)

Barcelona (Grupo C)

Fluminense (Grupo D)

Racing (Grupo E)

Argentinos Juniors (Grupo F)

Atlético Mineiro (Grupo H)

El único primero no definido que podría ser rival de Boca

Flamengo o Vélez (Grupo G)

La fecha del sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2021.

Los planes de Conmebol son realizar el sorteo la semana que viene, probablemente entre martes y miércoles, en la sede de Luque, Paraguay. Y allí se definirá todo el cuadro hasta la final del 20 de noviembre en el Centenario de Montevideo.

Cómo será el sorteo de los cruces de octavos de la Copa Libertadores 2021.

Habrá dos bolilleros, uno con los ocho primeros y otro con los ocho segundos, que serán locales en el partido de ida para permitirles definir en sus casas a los de mejor rendimiento en la fase de grupos.

Importante: podrá haber enfrentamientos entre equipos del mismo país o que hayan compartido zona.

Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2021.

Está previsto que, tras el parate por la Copa América 2021, los cruces de ida se disputen entre el 13 y el 15 de julio y los desquites del 20 al 22.

TyC Sports