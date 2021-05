Boca y sus incertidumbres futbolísticas se impusieron a River y todas sus emergencias médicas en una nueva edición superclásica de eliminación directa, la sexta desde 2014, y finalmente rompió con la racha millonaria de éxitos. El elenco de Miguel Angel Russo tuvo que esperar hasta los penales, donde logró ganar 4-2 gracias a una gran actuación del arquero Rossi -de floja labor en los 90 minutos- con dos disparos atajados. El tiempo reglamentario finalizó 1-1, con goles de Tevez en el primer tiempo y Alvarez en el segundo. El Xeneize se medirá en semifinales con Racing, que venció más temprano a Vélez. El otro choque lo animarán Independiente y Colón de Santa Fe. Las cuatro series de cuartos de final de la Copa de la Liga se definieron en los penales, toda una curiosidad.

El primer grito de la tarde fue xeneize. A los 10, una confusión en la defensa millonaria dejó libre a Medina por derecha y el juvenil mandó el centro para Tevez quien, en una lucha de veteranos con Maidana, le tiró un topetazo (fue infracción) y lo dejó en el piso para quedar solo y, casi de palomita, conectar con el hombro y dejar sin chances al pibe Díaz para el 1-0.

Enojo en la visita por la desconexión entre Ponzio y Angileri, ya que el veterano volante optó por no relevar al lateral, quien se iba con Pavón que se cerraba, lo que terminó dejando sin marca a Medina sobre la banda para recibir el pase de Buffarini que originó la jugada del gol.

“Leo” Díaz, el gran protagonista de la previa ante las bajas de los cuatro arqueros que Gallardo tiene en consideración por delante suyo, no tuvo mucha acción en el primer tiempo. Su primer contacto con la pelota se dio a los 7 segundos, cuando Maidana tocó atrás, como para que el uno que está haciendo su debut profesional se saque de encima la ansiedad. Ante la presión rival, el pelotazo del uno se fue al lateral. Con nada para hacer en el gol de Tevez, Díaz se la pasó viendo cómo Boca se apura para rematar desde cualquier lado (y hacia cualquier lado) ante la suposición de que tamaño escenario le estaría jugando en contra al arquero. Su primera gran atajada se dio en el agregado de la primera parte, sacando bien a un costado un disparo de Almendra. En el segundo, se convertiría en figura.

El primer macanón en el arco se dio del otro lado, contra todo pronóstico, cuando Rossi salió a cortar un centro de Anglieri y le pifió por bastante. Bastante también tardó en levantarse, por lo que Montiel se apuró a rematar con poco ángulo una vez tomó el centro pasado y la pelota dio en Fabra, quien cubría el arco casi desguarnecido. Del córner llegó un cabezazo de Maidana que se fue lejos pero encendió las alarmas.

Si en algo se evidenció la inclusión de habituales suplentes en el once titular en River, fue en la regulación de esfuerzos, como en el 1-0 con Ponzio ordenándole a Angileri a ir a buscar a Medina en lugar de mandarse él mismo. La constante subida de

jugadores para ser opción de pase, un sello de los mejores River de Gallardo, no lo fue tanto, con Montiel lejos de una óptima condición física y siempre atento, como Angileri, a la marca de Villa y Pavón. Que River estaba en desventaja física lo confirmó en parte la salida de Enzo Pérez en el entretiempo, quien tuvo mayores exigencias de despliegue ante la inclusión de Ponzio y terminó lesionado. Otro que sufrió bastante el partido fue Fontana, ya que quedaba en posición adelantada muy seguido al no ser primera opción de pase de sus compañeros.

River parecía estar en su peor momento cuando promediaba el segundo tiempo. Gallardo metía mano en su banco repleto de juveniles ante el mal andar de Carrascal, por ejemplo, uno de sus preferidos de otras épocas que cedía su lugar a Tomás Galván. Tan flojo era lo de River que, de pronto, Tevez quedó mano a mano con Díaz tras cesión de Villa, quien podría haber optado por ubicar a Pavón, también solo ante el desorden millonario. Pero el (no tan) “arquerito” millonario se quedó con el duelo ante el experimentado capitán esta vez y, poco después, el destino le cobró el yerro a los locales. Angileri se escapó de la marca de Pavón -en realidad, el wing no lo siguió- y quedó solo para sacar un centro pasado que encontró a Alvarez ganándole en el cuerpo a cuerpo a Fabra y poniendo el 1-1 de cabeza ante una floja respuesta de Rossi. Una vez más, como habitualmente sucede en el fútbol, un error defensivo habilitaba la virtud ofensiva. Mientras tanto, Pavón volvía a sufrir por sus responsabilidades en la marca, como en el Mundial de Rusia ante Francia.

La historia, como en las otras series del certamen, se tuvo que definir en tiros desde el punto penal. Allí, todo parecía estar servido para River, motivado por cómo finalizó el encuentro y por el gran momento de su arquero. Pero el que sacó chapa fue Rossi, para cambiar los libretos. El uno xeneize detuvo los remates de Angileri y Ponzio (convirtieron Montiel y Alvarez), mientras que Díaz sólo pudo con la insólita definición de Cardona, quien la picó muy mal en el tercer disparo y dejó en jaque a los suyos. Los que sí se lo tomaron en serio fueron Tevez, Villa, Izquierdoz y Buffarini, quien marcó el quinto disparo y sentenció la historia, aunque ni él ni sus compañeros se avivaron y tardaron mucho en festejar.