Boca Juniors arribó al Brasil con una lista de 24 jugadores para enfrentar a Santos. El volante colombiano Jorman Campuzano no viajó con la delegación “xeneize” porque el resultado del testeo, aunque le dio negativo, se conoció el domingo a la noche a última hora y la lista de los 24 convocados ya estaba confeccionada. El plantel de Boca Juniors, con 24 jugadores convocados por el entrenador Miguel Russo, llegó pasadas las 10:30 a San Pablo y desde allí se trasladó en micro rumbo a Santos, donde mañana enfrentará al equipo local por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

La lista de jugadores que viajaron a Brasil la integran Agustín Rossi, Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra, Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa. Completan la nómina los arqueros Javier García, Ramiro García, Julio Buffarini, Renzo Giampaoli, Agustín Sández, Marcos Rojo; Frank Fabra, Leonardo Jara, Diego Pulpo González, Gonzalo Maroni, Agustín Obando, Exequiel Zeballos y Franco Soldano.

En la lista aparece por primera vez el arquero Ramiro García, un juvenil de la categoría 2001 que juega en la Reserva boquense, ya que Agustín Lastra, uno de los arqueros suplentes, está lesionado, mientras que Esteban Andrada permanece en Ecuador, donde cumple el aislamiento por haberse contagiado coronavirus.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Boca (además de los médicos, empleados y dirigentes que viajaron a Brasil) se hicieron el domingo los hisopados PCR como marca el protocolo de la Conmebol. El volante colombiano Jorman Campuzano no viajó con la delegación “xeneize” porque el resultado del testeo, aunque le dio negativo, se conoció anoche a última hora y la lista de los 24 convocados ya estaba confeccionada. Fernando Diniz fue presentado este lunes como nuevo DT del Santos, en reemplazo del argentino Ariel Holan, quien fue despedido por la dirigencia del “peixe” hace dos semanas.

