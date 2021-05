Desde el primer cierre de las exportaciones Argentina perdió 10 millones de cabezas de ganado. El productor correntino Francisco Velar dijo que esta medida fracasó; y cuestionó el manejo de la economía por parte de la Nación. El directivo de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar, criticó al Gobierno Nacional por el cierre de las exportaciones. “Es una medida que ya se tomó en 2006 y fracasó, hay una mirada muy al corto plazo y una impericia en el manejo de la economía”, dijo. No descartó que los precios bajen un poco en el corto plazo pero que a la larga generarán muchos más problemas. “Ya vimos esta película, los resultados están a la vista”, aseguró Velar. Detalló que desde 2006 se cerraron 120 frigoríficos, hay 10 millones de cabezas de ganado menos, más de 10 mil puestos de trabajo perdidos y “los precios de la carne nunca pararon de subir”.

“Generan mucha preocupación en el inversor, producir carne es un proceso muy largo”, manifestando que el productor no le pone el precio a la carne.

El dirigente ruralista dijo que el Gobierno no puede controlar la inflación y busca desviar la atención. “Devalúan la moneda y a quien más le afecta es a quienes menos tienen”, aseveró. Concluyó diciendo que “es más fácil no reconocer sus propias impericias e irresponsabilidades y apuntar contra el productor que es el eslabón más débil de toda la cadena de precios”.