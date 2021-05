Se trata de la vacuna de CanSino que corresponde al laboratorio chino-canadiense y consta en una sola dosis. Argentina cerró un acuerdo para comprar una vacuna de una sola dosis. El acuerdo fue confirmado por Santiago Cafiero pero aún no hay precisiones sobre cuántas serían las dosis o la fecha de llegada. El Gobierno cerró acuerdo por una nueva vacuna contra el coronavirus durante la semana pasada, aunque la información fue confirmada recién este miércoles por Santiago Cafiero.

Si bien no existen mayores precisiones sobre cuántas dosis o la fecha de arribo, algunos medios señalaron que Carla Vizzoti habría deslizado un total de 500 mil vacunas para los próximos meses. La dosis en cuestión inició la fase III en septiembre del 2020 y contó con la participación de 40 mil voluntarios entre México, Rusia, Pakistán, Chile y Argentina.

Aquí, fueron 2.000 las personas que participaron de las pruebas en once centros de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Mar del Plata con el acompañamiento de la Fundación Huésped.

TN