Esteban Andrada ya no tiene Covid-19 y regresó a la Argentina. Al arquero de Boca Juniors le dio negativo el hisopado y llegó a Buenos Aires en la madrugada de este jueves. Después de diez días aislado en una habitación de hotel en Guayaquil, ayer Esteban Andrada recibió una muy buena noticia: el hisopado que le hicieron dio negativo y pudo volver a la Argentina porque ya no tiene coronavirus. El arquero de Boca llegó en las primeras horas del jueves para sumarse a los entrenamientos, aunque no jugará el superclásico porque primero tiene que hacerse chequeos cardiológicos. Andrada había dado positivo de Covid19 el lunes 3 de mayo cuando el plantel de Boca viajó a Ecuador para jugar contra Barcelona por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Desde entonces tuvo que cumplir con el APO (aislamiento preventivo obligatorio) sin salir de la pieza del hotel Hilton, donde se hospedó la delegación. Hubo gestiones para intentar que regrese en un vuelo sanitario, pero los gobierno ecuatoriano y argentino no lo autorizaron porque estaba cursando la enfermedad. El hisopado que le realizó ayer el Ministerio de Salud Pública dio negativo y consiguió el permiso para volar esa misma tarde rumbo a Buenos Aires para reencontrarse con su familia y sumarse a los entrenamientos xeneizes si los estudios cardiológicos dan bien.