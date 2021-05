Fue denunciado penalmente. El hecho se registró a través de las redes sociales. La presentación judicial se realizó ante la Fiscalía N°6 de Corrientes. Una mujer de Corrientes denunció a un joven por amenazarla con compartir supuestas fotos íntimas. Durante la mañana de este viernes 14 se formalizó la presentación. La denunciante, Candela López Echezarreta, es una estudiante universitaria de nuestra Capital. El acusado es un usuario de Instagram identificado como Emanuel Romero.

La amenaza que sufrió la joven se dio luego de un intercambio generado a raíz de un comentario obsceno que recibió por parte del acusado. Tras compartir los mensajes, Romero le dijo “Así como vos me quemás ahí te quemo yo con unas fotos que me pasaron“. Según consta en la denuncia, López Echezarreta recibió mensajes de otras mujeres que le comentaron que sufrieron por parte del mismo usuario. Desde radio LT7 la afectada manifestó que “estas situaciones no hay que dejarlas pasar, el derecho está para hacerlo valer. No podemos permitir que haya personas que quieran amedrentarnos con nuestra intimidad”, agregó y destacó la buena atención que recibió en la oficina judicial.