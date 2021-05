Preocupación en esta escuela de Corrientes por la amenaza de un tiroteo. A través de las redes sociales un usuario anónimo anuncia un ataque. Los padres ya advirtieron la situación. En el Colegio Secundario “Manuel Belgrano” hay preocupación entre los docentes y tutores. A través de una cuenta de Facebook un usuario amenaza con realizar un tiroteo. Una cuenta anónima identificada como “Pepe Argento” ingresa a los grupos de la escuela para dejar amenazas. Evoca a los tiroteos escolares como Columbine o Virginia Tech y a asesinos como Eric Harris y Dylan Klebold. Este usuario anuncia que el tiroteo será el próximo 14 de mayo. “Mi nombre y apellido estará en Clarín. Apareceré en C5N y TN”, advierte.

El subjefe de la Policía, Eduardo Acevedo, comentó que fue el vicedirector del establecimiento quien denunció el hecho. La Dirección de Delitos Complejos está investigando. “Estamos pidiendo informes para determinar quién fue la persona que hizo ese comentario”, detalló. Hay muchos padres que decidieron que ese día no enviarán a sus hijos a la escuela. “Creemos que no va a pasar, el autor de la amenaza ya debe estar enterado que la Policía ya está al tanto de la situación”, dijo Acevedo. Comentó en tanto que es la primera vez que registran un hecho de esta naturaleza. “Confiamos plenamente en que vamos a llegar al autor de la amenaza”, aseguró el policía. No obstante, dejó en claro que es una investigación compleja la que tienen que hacer para encontrar al amenazador.